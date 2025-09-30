عدل: تسجيل أكثر من 100 ألف عملية دفع الكتروني عبر المنصة الرقمية

أعلنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، عن تسجيل 104.075 عملية دفع الكتروني ناجحة عبر منصتها الرقمية المخصصة لتسديد مستحقات الإيجار الشهري لشهر أوت.

وأشارت عدل للتسيير العقاري إلى أن هذا الرقم يعكس ثقة المكتتبين ووعيهم بأهمية اعتماد الوسائل العصرية في التعاملات الإدارية. كما يترجم حرصهم على الاستفادة من مزايا هذه الخدمة الحديثة التي تقوم على السرعة، السهولة، والشفافية.

كما أن الرقم المسجل دليل على الثقة المتزايدة لقاطني أحياء عدل السكنية في المعاملات الرقمية. بما ساهم في تخفيف الضغط على البنوك وتقليص الطوابير، ضمانا لراحة أكبر وسلاسة في الإجراءات.

وثمّنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري هذا الإقبال المشجع. كما أكدت التزامها على مواصلة تطوير حلول رقمية مبتكرة. التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من قاطني أحياء عدل. انسجاما مع رؤيتها الرامية إلى عصرنة التسيير وتحسين جودة الخدمات.

ويأتي هذا في إطار تجسيد سياسة الرقمنة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعميم الرقمنة على مستوى الإدارات الجزائرية. وانسجاما مع التحولات الرقمية التي تشهدها مؤسستنا، وفقا للخطة الاستراتيجية. التي يوصي بها دائما وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.