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عدل: تسديد مستحقات الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني

الوطني
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عدل: تسديد مستحقات الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني
بقلم أمينة داودي

تحضّر وكالة عدل بالتنسيق مع بريد الجزائر لتمكين المستفيدين من تسديد مستحقات الإيجار بواسطة الدفع الإلكتروني.

وحسب بيان لوكالة عدل، فقد التقى اليوم الإثنين المدير العام لوكالة عدل طارق بلعربي مع المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر.

وتناول اللقاء التحضير لتمكين المستفيدين تسديد مستحقات الايجار بواسطة الدفع الإلكتروني عن طريق استخدام البطاقة الذهبية.

وقدّم مدير المعلوماتية وتأمين الشبكة بمؤسسة بريد الجزائر كيفية العمل بهذه التقنية وكيفية تسديد المستحقات.

وأكد أن هذه الخدمة تمّكن مستأجري صيغة البيع بالإيجار التسديد عن طريق آلة الدفع الإلكتروني.

وأوضح البيان، أن مكاتب التسيير المتواجدة بمختلف الأحياء السكنية عدل ستزود بآلات الدفع.

وتمكن هذه الخدمة التسديد عن طريق تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهاتف كما يمكن العمل بنظام خدمة رمز الاستجابة السريعة.

بالإضافة إلى الإقتطاع الشهري أو التسديد العادي بالتقرب إلى مكاتب بريد الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=960218

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