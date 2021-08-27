عدل..تسليم أكثر من 61 ألف وحدة سكنية منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن تسليم أكثر من 61 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى بمناسبة ذكرى عيدي الإستقلال والشباب

وبلغ عدد السكنات المعلن عن توزيعها منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى 61 ألف وأعلنت 344 وحدة سكنية.

وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، قد أعلنت عن تسليم ما يزيد عن 58 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب ليصل عدد السكنات المسلمة إلى 61344 بعد إستكمال جميع الأشغال خاصة المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز والماء .

للإشارة، فإنه تم تسليم يوم الأربعاء الفارط بولاية وهران 14072 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار والتي أشرف عنها وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي رفقة وزير الصناعة الصيدلانية ووزير الصناعة و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني، ليكون بذلك عدد السكنات المسلمة بصيغة البيع بالإيجار 61344 وحدة سكنية حيث مست هذه العملية العديد من ولايات الوطن.

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وعلى رأسها المدير العام فيصل زيتوني ان بلوغ هذا الرقم كان بالتنسيق المحكم مع المديرين الجهوين لوكالة عدل ومختلف شركاء وكالة عدل على المستوى المحلي والمركزي.