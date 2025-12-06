عدل.. تسليم المفاتيح للمستفدين بموقع بورعدة بالرغاية

أشرف اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل على مراسم عملية تسليم المفاتيح للمستفدين من السكنات، بموقع 2800 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار عدل بورعدة بالرغاية بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوكالة عدل، تمت العملية وسط فرحة العائلات المستفيدة من السكنات. التي أشادت بدورها بالمتابعة الدورية لمراحل الإنجاز خاصة منها الزيارات الميدانية والفجائية التي قام بها الوزير. والتعليمات الرامية الي حلحلت جميع العراقيل التي كانت تحيل دون تسليم الموقع.

هذا وأشار البيان، إلى أنه قد تم الإنتهاء من أشغال الموقع قبل الآجال التعاقدية.

وتمت هذه العملية، تنفيذاً لإلتزامات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي. وذلك مباشرة بعد الإنتهاء من اشغال الربط بالشبكة الرئيسية للماء الشروب بالموقع.