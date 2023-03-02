عدل: تسليم شهادات التخصيص في 19 مارس

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بخصوص مكتتبي سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة “عدل” بأنه “سيتم إطلاق عملية لتوزيع شهادات التخصيص في 19 مارس”.

وأورد الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، أن هذه العملية ستأخذ بعين الاعتبار مخزون السكنات الشاغرة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، بشأن التدابير المتخذة لتسريع عملية إعادة بعث أشغال تأهيل وترميم البنايات القديمة بمدينة سكيكدة، أنه “من المرتقب أن تتم عملية إعادة بعث الأشغال فعليا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية”.

مشيرا إلى أن عدم إخلاء البنايات من قاطنيها و”تعنت” أصحاب المحلات يبقى مشكلا مطروحا. و”على السلطات المحلية إيجاد الحلول المناسبة”.

كما أكد الوزير في رده على سؤال حول تأخر إنجاز مشروع مسجد القطب ومشروع مركز الأمومة والطفولة بولاية غليزان، أنه تم تقديم طلب لتحويل المشروعين من مصالح الولاية إلى قطاع السكن والعمران والمدينة.