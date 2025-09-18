عدل: تسهيلات جديدة لتسديد مستحقات الإيجار

أعلنت مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري عن إطلاق تسهيلات جديدة لتسديد مستحقات الإيجار الشهري.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وتنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وتزامنا مع موسم الدخول الإجتماعي. تواصل مؤسسة عدل للتسيير العقاري عبر فروعها التكفل بانشغالات قاطني الأحياء السكنية واستقبالهم بشكل منتظم.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها ستقدم تسهيلات جديدة تهدف إلى تبسيط عملية تسديد الإيجار الشهري، من خلال اعتماد إمكانية تقسيم المستحقات. بما يمنح المستأجرين سهولة أكبر ويضمن تسديد الإيجارفي الآجال المحددة دون أي ضغط مالي.

كما تؤكد مؤسسة عدل للتسيير العقاري حرصها الدائم على تحسين نوعية الخدمات المقدمة، والسعي المستمر لمعالجة مختلف انشغالات قاطني احياء عدل السكنية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور