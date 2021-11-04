عدل: تسوية وضعية المكتتبين أو الطرد من السكن

أعلنت المديرية العامة لوكالة “عدل”، أنه على جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار. الذين أبرموا سابقا عقود التعهد والإلتزام عند إستلامهم مفاتيح الشقق. أنهم ملزمون بتسوية وضعيتهم القانونية.

وحسب إعلان للوكالة موجه لفائدة المكتتبين، أنه يجب تسوية الوضعية القانونية طبقا للمواد 11 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 105_01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم.

كما أمرت الوكالة بضرورة إتصال المكتتبين بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد. والإلتزام من قبل قصد التوقيع على عقد البيع بالإيجار وهذا قبل 15 ديسمبر 2021.

وأوضح الإعلان، أنه في حالة الإمتناع يحق للوكالة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تصل إلى حد الطرد من المسكن.

وكشف الوكالة في ذات السياق، أن تسوية الوضعية لدى مكاتب الموثقين هي عملية إجبارية للحصول مستقبلا على عقد نقل ملكية السكن.

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