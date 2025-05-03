عدل: تسيير خدمات المياه سينتقل تدريجيا إلى الشركة الجزائرية للمياه

سيتنقل تسيير خدمات المياه على مستوى أحياء سكنات البيع بالإيجار من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى الشركة الجزائرية للمياه.

وسيتم ذلك، بشكل تدريجي وبعد إجراء تقييم شامل لمختلف الهياكل. وذلك بموجب بروتوكول اتفاق بين الطرفين، وقع هذا السبت، خلال يوم إعلامي نظمته الشركة بالجزائر العاصمة.

وقال المدير المركزي للزبائن والاتصال بالشركة، صلاح الدين شريط، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه “سيتم إجراء فحص شامل من طرف فرق مشتركة من الشركة والوكالة لكل هياكل المياه التي تسيرها حاليا وكالة عدل، من أجل تحويل تسييرها إلى الجزائرية للمياه”.

وأشار شريط إلى أن عملية التقييم التي تشمل الشبكة، الخزانات ومحطات الضخ، انطلقت من المدينة الجديدة “بوعينان” بولاية البليدة. على أن يتم تعميم العملية على مستوى باقي أحياء “عدل” بكافة ولايات البلاد، عدا الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، وقسنطينة، والتي تشرف فيها شركات أخرى على تسيير المياه والتطهير.

وسيتم تحويل تسيير هياكل المياه بأحياء عدل بصفة “تدريجية”، من خلال توقيع اتفاقيات تحويل التسيير بين “عدل” والوحدات الولائية للجزائرية للمياه “عند انتهاء عملية التقييم في كل ولاية”.