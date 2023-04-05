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عدل تعرض 203 محلا تجاريا للبيع في باتنة

بقلم نادية بن طاهر
عدل تعرض 203 محلا تجاريا للبيع في باتنة
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أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عرض محلات تجارية للبيع بالإيجار لولاية باتنة.

وحسب بيان للوكالة، يتعلق الأمر بـ203 محلا ذا استعمال تجاري متواجد بموقع 1650 مسكن حملة 03 باتنة.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالتراضي الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر يوم 05 افريل 2022.

وأوضح البيان، أنهبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه البيعة، تقديم طلب خطي على مستوى المصلحة.

كما يجب أن يكون الطلب الخطي واضح ويحمل رقم المحل ومساحته اضافة الى السعر ويحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمعني.

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رابط دائم : https://nhar.tv/LviiV
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