عدل تعرض 54 محلا تجاريا للبيع في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عرض المحلات التجارية، المنجزة في اطار برنامج البيع بالإيجار لولاية الجزائر، للبيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة.

وحسب بيان للوكالة، يتعلق الأمر بـ54محلا ذا استعمال تجاري وخدماتي كل على حدى. وتتواجد المحلات بحي 300 مسكن عدل بلوطة ولاية الجزائر.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر يوم 09 فيفري 2023 بجريدة “المساء”.

و بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق الكائنة بعين النعجة لسحب دفتر الشروط.

وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

أما عن أخر اجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

ويودع دفتر في مقر المديرية الجهوية الجزائر شرق، أما عن فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في نفس المديرية وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.