عدل تعرض 66 محلا للبيع في قسنطينة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عرض 66 محلا تجاريا للبيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة، المنجزة في إطار برنامج 560000 مسكن بيع بالإيجار لولاية قسنطينة.

وحسب بيان للوكالة، يتعلق الأمر بـ66 محلات ذات إستعمال تجاري وخدماتي كل على حدى. وتتواجد المحلات بمشروع 1000 مسكن بالتوسعة الغربية المدينة الجديدة علي منجلي، ولاية قسنطينة.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان. أو التقرب إلى مقر المديرية الجهوية الكائن مقرها بسطح المنصورة.

وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 14 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في جريدة المساء.

كما حدد آخر أجل لإيداع العروض باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 بمقر المديرية الجهوية لقسنطينة.

أما عن فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في مقر المديرية الجهوية. وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14:00.