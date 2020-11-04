عدل تعلن عن بيع محلات بحي 1000 مسكن في عين تيموشنت

وأوضحت الوكالة، أنه بإمكان المواطنين الرّاغبين في التقدم لسحب دفتر الشروط، التوجه مباشرة إلى مقر مديرية المشاريع لوكالة عدل عين تموشنت الكائن مقرها بالعنوان التالي:

وحدّدت الوكالة، آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية، على السّاعة 12.00، و هو نفس أجل تقديم العروض بالعنوان المذكور على نفس الساعة.