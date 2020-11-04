عدل تعلن عن بيع محلات بحي 1000 مسكن في عين تيموشنت

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، عن بيع بالمزايدة 108 محلات ذات طابع تجاري ومهني.
وتتواجد المحلات، بحي 1000 مسكن عدل الموقع POS ZONE NORD-EST، ببلدية عين تموشنت.
وأوضحت الوكالة، أنه بإمكان المواطنين الرّاغبين في التقدم لسحب دفتر الشروط، التوجه مباشرة إلى مقر مديرية المشاريع لوكالة عدل عين تموشنت الكائن مقرها بالعنوان التالي:
945 حي مزيان محمد – عين تموشنت
وحدّدت الوكالة، آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية، على السّاعة 12.00، و هو نفس أجل تقديم العروض بالعنوان المذكور على نفس الساعة.
وستنظم عملية فتح الأظرفة، في جلسة علنية بمقر مديرية المشاريع للوكالة، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00 زوالا.
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