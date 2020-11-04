عدل تعلن عن بيع محلات بحي 500 سكن في تيبازة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أنها وضعت للبيع بالمزاد العلني وبالتعهدات المختومة 12 محلا ذو استعمال تجاري و خدماتي.
وتتواجد محلات عدل بحي 500 وحدة سكنية عدل بواسماعيل في ولاية تيبازة.
ودعت الوكالة، المواطنين الرّاغبين في التقدم لسحب دفتر الشروط، للتوجه إلى مقر المديرية الجهوية للوكالة الجزائر العاصمة غرب، الكائن بالعنوان التالي:
حي 540 مسكن – براكني عمارة د – ولاية البليدة.
وحدّدت الوكالة آخر أجل لسحب دفتر الشروط بخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية، و هو نفس أجل تقديم العروض بنفس العنوان وعلى نفس الساعة.
وتتم عملية فتح الأظرفة، في جلسة علنية بمقر المديرية الجهوية الجزائر غرب، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00 زوالا.
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