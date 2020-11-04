عدل تعلن عن بيع محلات بحي 500 سكن في تيبازة

ودعت الوكالة، المواطنين الرّاغبين في التقدم لسحب دفتر الشروط، للتوجه إلى مقر المديرية الجهوية للوكالة الجزائر العاصمة غرب، الكائن بالعنوان التالي:

وحدّدت الوكالة آخر أجل لسحب دفتر الشروط بخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية، و هو نفس أجل تقديم العروض بنفس العنوان وعلى نفس الساعة.