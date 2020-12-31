عدل تعلن عن بيع محلات بحي 600 مسكن في تيبازة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، عن بيع 16 محلا تجاري وخدماتي متواجد بحي 600 مسكن شعيبة ولاية تيبازة.

وأفادت وكالة عدل، أن بإمكان المواطنين الرّاغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة، التقرب إلى المديرية الجهوية للجزائر غرب.

وتتواجد المديرية في حي 540 مسكن عدل – بركاني عمارة – د – البليدة، من أجل الاستفسار وسحب دفتر الشروط.

وحدّدت وكالة عدل، آخر أجل لسحب دفتر الشّروط،باليوم الـ15 ابتداء من تاريخ أوّل صدور للإعلان عن البيع، في الصحافة الوطنية.

وهو نفس أجل إيداع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة،بمنتصف النهار، والتي تودع لدى الوكالة الجهوية للجزائر العاصمة غرب الموضح عنوانها أسفله.

وبرمجت عملية فتح الأظرف في جلسة علنية، بمقر الوكالة الجهوية الجزائر-غرب، عند التاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة الواحدة زوالا.