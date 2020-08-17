عدل تعلن عن بيع محلات بموقعي الزعاترية والشعيبة في العاصمة وتيبازة

تعلم وكالة عدل، المواطنين الرّاغبين في شراء المحلاّت المتواجدة بموقعي الزعاترية والشعبية، أنها قامت بنشر الإعلان عن بيعها بالمزاد العلني عن طريق التعهد المختوم.

ويتعلق الأمر، بموقع 1500 وحدة سكنية زعاترية بمعالمة في ولاية الجزائر، و600 وحدة سكنية بالشعيبة في ولاية تيبازة، حسبما نشرته الوكالة على صفحتها بفايسبوك.

وتم الإعلان عن بيع 193 محل بموقع الزعاترية، و25 محلا بموقع الشعيبة، موجّهين للاستعمال الخدماتي و التجاري “عبر محلات منفردة”.

ودعت الوكالة، المواطنين المهتمين، التّقرب إلى المصلحة التجارية للوكالة الجهوية الجزائر غرب.