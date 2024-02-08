عدل تعلن عن بيع هذه الصيغة من السكنات

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المواطنين إلى إقتناء سكنات منجزة في إطار برنامج الترقوي الحر.

كما أشارت وكالة تحسين السكن “عدل”، أن العملية ستكون إبتداءً من يوم الأحد 11 فيفري على الساعة 10. أين سيتم فتح منصة الكترونية لشراء هاته السكنات.

وللتسجيل يجب على كل راغب في شراء هاته السكنات الدخول إلى الموقع www.aadl.com.dz. وبعدها التوجه الى خانة سكنات الترقوي الحر ” logement promotionnel libre ” من أجل إتمام إجراءات التسجيل.

وستعرض بيع 40 مسكن ترقوي حر المتواجدة بـ UV1 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة. ويبدأ سعر شقة من أربع غرف F 4 تتراوح مساحتها مابين 113 إلى 115 متر مربع من 13.665.600 دينار. وشقة من خمسة غرف F 5 تتراوح مساحتها مابين 137 إلى 172 متر مربع من 16.477.000 دينار.