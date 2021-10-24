“عدل” تعلن عن بيع 48 محلا تجاريا بمعسكر

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن بيع 48 محلا تجاريا بالمزايدة وبالتعهدات المختومة بحي 1000 مسكن بيع بالإيجار مدبر ولاية معسكر.

وأفادت الوكالة في بيان لها أنه على الراغبين في المشاركة بهذه المزايدة التوجه إلى المديرية لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00. أما عن أخر اجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

ويودع دفتر في مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل تيارت الكائن في 500 مسكن قايد احمد عمارة 16 طريق الجزائر –تيارت. على أن يتم فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في نفس المقر ، وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14 سا.

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