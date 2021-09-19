“عدل” تعلن عن بيع 82 محلا تجاريا بالمزايدة في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن بيع 82 محلا تجاريا بالمزايدة وبالتعهدات المختومة، ذات استعمال تجاري وخدماتي.والمنجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار لولاية الجزائر.

وأفادت الوكالة، أن المحلات المعروضة للبيع متواجدة بـ600 مسكن، وحي 429 مسطن بعين البنيان بالعاصمة.وتؤكد أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة و”Horizon” التقرب إلى مقر الوكالة الجهوية للجزائر العاصمة شرق.

وأضافت أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى موقع 3746 مسكن عدل الدويرة عمارة 50 الطابق الارضي. وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00. أما عن أخر اجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 في مقر الوكالة الجهوية للجزائر العاصمة شرق.على أن يكون فتح الأظرف في نفس الوكالة الجهوية في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb