عدل تعلن عن موعد فتح أظرفة بيع محلات موقعي بئر النساء بسطيف

أعلنت “عدل”، عن موعد فتح الأظرفة، الخاصة بمزايدات بيع المحلاّت التّجارية المتواجدة بموقعي 01 و02 في حي بئر النساء بسطيف.

وجاء في بيان للوكالة: “تنهي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلى علم كافة المشاركين في المزايدة رقم 01/م ج ق/ 2020 والمزايدة رقم 02/ م ج ق/2020 المتعلّقتين ببيع المحلاّت التّجارية المتواجدة بموقعي 01 و02 في حي بئر النسا بولاية سطيف، أن عملية فتح الأظرفة التي تمّ تأجيلها بسبب كورونا، ستنظم يوم 10 سبتمبر 2020 ابتداء من الساعة 14.00 مساء”.

وأوضحت الوكالة، إن عملية إيداع العروض، تكون بمقر المديرية الجهوية الكائن بحي 1014 مسكن بولاية سطيف، ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان، و إلى غاية التّاريخ المحدّد لتفح الأظرفة على الساعة 12.00.