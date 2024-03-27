عدل.. تعليمات صارمة حول موقع ولاد بليل بالبويرة

وقف اليوم الأربعاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل على مدى سير تقدم الأشغال بموقع 1800 مسكن ولاد بليل بولاية البويرة.

وحسب بيان للوكالة، أبدى المدير العام عدم رضاه على أشغال التهيئة الخارجية الغير منتهية والتي تعرف بطئ في سير الإنجاز.

ليوجه تعليمات صارمة لمؤسسة الإنجاز المكلفة بأشغال السكنات وشركة الإنجاز المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية ومختلف الشبكات وأخرى لمكاتب الدرسات من أجل إحترام الآجال المتفق عليها لتسليم السكنات.

ودعا المسؤول الأول عن الوكالة إلى تسريع مختلف أشغال شبكات الربط بالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي. وشبكة الألياف البصرية ورفع وتيرة إنجاز أشغال الطرقات الرئيسية والثانوية.

وكذا إتخاذ كافة الإجراءات لدعم الورشة بالمواد الأولية واليد العامة المؤهلة من أجل إعادة بعث المشروع وتعويض التأخر الملحوظ.

والإلتزام بتنفيذ تعليماته وإستدراك التأخر المسجل في تلك التجزئات التي إنتهت منها أشغال السكنات قصد تدارك التأخر المسجل.

كما شدد المدير العام على ضرورة تسريع وتيرة هاته الأشغال والعمل بنظام التناوب 3*8. مؤكدا أن العمل بنظام التناوب أصبح أمرا ضروريا ومنهجية عمل سطرتها الوكالة لتحقيق الأهداف.