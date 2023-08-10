عدل: تعليمات صارمة لسيرورة الأشغال بهذه الولاية

قام المدير العام للسكن وزارة السكن والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل. بعقد إجتماع تقني وتنسيقي بالقطب الحضري العمراني سيدي بورداهم بولاية بجاية.

وحضر هذا الإجتماع كل من المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق، مديرة السكن بولاية بجاية. مدير التعمير والهندسة المعمارية ممثل عن مصالح سونلغاز، ممثل عن مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. وكذا مدير ديوان الترقية العقارية بولاية بجاية وممثل عن المخبر الوطني للسكن والبناء، مدير الولائي للجزائرية للمياه بولاية بجاية.

وبعد إستماعهما إلى عرض مفصل عن سيرورة مختلف الأشغال. وجه كل من المدير العام للسكن بالوزارة الوصية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. تعليمات صارمة تضمن السيرورة الدائمة للأشغال في أقرب الآجال.

ويكون هذا بتنفيذ مخطط العمل الإستعجالي الذي قدم للقائمين على هذا القطب العمراني. والمتمضن العمل بنظام التناوب 3× 8/ ودعم ورشات أشغال التهيئة الخارجية باليد العاملة. وتزويدها مواد البناء والآلات بالإضافة الى تنصيب لجان مشرفة تتابع الاشغال وتعمل هي الأخرى بنظام التناوب متكونة من تقنيين من وكالة عدل. وممثلين عن مكاتب الدراسات وممثل عن المخبر الوطني للبناء و ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية وممثل عن مصالح سونلغاز. وممثل عن المخبر الوطني للبناء وهذا بهدف التنسيق المباشر أثناء عملية الإنجاز. وايجاد حلول آنية بهدف تفادي التأخير مع عقدهم لقاءات يومية تسطر فيها الأهداف.

كما شدد المدير العام على ضرورة الإسراع في وتيرة أشغال جدران الإسناد. ملزما مؤسسة الإنجاز بتنصيب مؤسسات مقاولاتية في حين تعهدت جميع المؤسسات الإنتهاء من هذه الأشغال في أجل محدد لا يتعدى شهر.

كما حرص المدير العام على إحترام معايير الجودة و النوعية مشرا أنه لن يتسامح مع المتقاعسين والمتحايلين.

من جهتها التزمت مؤسسات الإنجاز المشرفة على أشغال السكنات بتسليم هاته الأخيرة في غضون اسبوع .من أجل معاينها والتوقيع على محاضر بيننها وبين مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.