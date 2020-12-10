عدل.. تعليمات صارمة لشركة إنجاز المشاريع بسكيكدة وعنابة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عدل.. تعليمات صارمة لشركة إنجاز المشاريع بسكيكدة وعنابة
بقلم أسماء.ع

أعطى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، تعليمات صارة لشركة انجاز مشاريع عدل بسكيكدة وعنابة.

ونظّم لعريبي لقاء بمقر المديرية العامة لوكالة عدل ، مع ممثلي الشركة الصينية ZIEC المكلفة بإنجاز مشاريع عدل 1077 وحدة سكنية  القنطرة عنابة.
بالاضافة إلى مشروع 1200 و حدة سكنية و مشروع 1700 مسكن  بالحروش ومشروع 500 مسكن بسيدي مزغيش.
وحضر اللقاء كل من  المدير العام المساعد المكلف بالمشاريع و المدير المركزي لتنفيذ العمليات والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.
وبعد أن استمع  المدير العام الى عرض حول مخطط عمل الشركة الإنجاز المكلفة بهذه المشاريع، وجه لها تعليمات تهدف للدفع بوتيرة الأشغال.
ومن التعليمات تدعيم الورشات بالموارد البشرية والمادية، والعمل بنظام المناوبة بهذه المشاريع الثلاث، وضرورة تسريع وتيرة الأشغال خزانات المياه والمحولات الكهربائية.
 بالإضافة إلى إحترام معايير الجودة والنوعية السكن في كل من مشروع 1200 مسكن 1700 مسكن.
و في حال عدم إلتزام شركة الإنجاز بهذه التعليمات و التعهدات ستلجأ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=932949

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com