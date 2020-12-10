عدل.. تعليمات صارمة لشركة إنجاز المشاريع بسكيكدة وعنابة

أعطى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، تعليمات صارة لشركة انجاز مشاريع عدل بسكيكدة وعنابة. ونظّم لعريبي لقاء بمقر المديرية العامة لوكالة عدل ، مع ممثلي الشركة الصينية ZIEC المكلفة بإنجاز مشاريع عدل 1077 وحدة سكنية القنطرة عنابة. بالاضافة إلى مشروع 1200 و حدة سكنية و مشروع 1700 مسكن بالحروش ومشروع 500 مسكن بسيدي مزغيش. وحضر اللقاء كل من المدير العام المساعد المكلف بالمشاريع و المدير المركزي لتنفيذ العمليات والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.

وبعد أن استمع المدير العام الى عرض حول مخطط عمل الشركة الإنجاز المكلفة بهذه المشاريع، وجه لها تعليمات تهدف للدفع بوتيرة الأشغال.

ومن التعليمات تدعيم الورشات بالموارد البشرية والمادية، والعمل بنظام المناوبة بهذه المشاريع الثلاث، وضرورة تسريع وتيرة الأشغال خزانات المياه والمحولات الكهربائية.

بالإضافة إلى إحترام معايير الجودة والنوعية السكن في كل من مشروع 1200 مسكن 1700 مسكن.