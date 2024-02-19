عدل.. تفاصيل الأشغال بموقع حوش الريح

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى موقع حوش الريح.

وحسب بيان للوزارة، تفقد الوزير، نسبة تقدم أشغال إنجاز العمارات وأشعال التهيئة الخارجية وكذا مختلف التجهيزات العمومية.

وكانت المحطة الأولى من الزيارة بموقع 4000 مسكن الذي يعرف تقدما في أشغال إنجاز البنايات والتهيئة تقدر بـ 90%.

ليتنقل بعدها الوزير إلى مشروع 2500 مسكن والذي بلغت نسبة إنجازه 80%.

ومن جانب آخر، قام الوزير بتفقد أشغال التجهيزات العمومية المتمثلة في مجمعين مدرسيين، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر للأمن الحضري.

وأسدى الوزير بخصوصها تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال والإنتهاء منها في أقرب الآجال.

كما ألح الوزير على ضرورة انطلاق باقي التجهيزات العمومية المسجلة والبالغ عددها 07 تجهيزات التي هي في طور إنتقاء مكاتب الدراسات.

وفي نهاية الزيارة أمر الوزير بضرورة الإنتهاء من كل مشاريع تثبيت الأرضية على مستوى الموقع. وكذا أشغال التهيئة الخارجية ووضع حيز الخدمة مختلف الشبكات كالكهرباء، الغاز والمياه.

هذا وقد إستحسن الوزير ربط المشروع بالألياف البصرية، حسب ذات البيان.