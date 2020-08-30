عدل تفتح مزادا للراغبين في شراء المحلات المتواجدة بحي 2000 وحدة سكنية ببوينان

أعلمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المواطنين الراغبين في شراء المحلات المتواجدة بحي 2000 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة بوينان في ولاية البليدة، انه تم الإعلان عن بيع بالمزاد العلني وبالتعهدات المختومة، لـ 52 محلا تجاريا ذو إستعمال تجاري عبر محلات منفردة وخدماتي.

ويتضمن الاعلان مساحة المحلات والنشاط التجاري إلى جانب السعر الإفتتاحي للبيع لكل محل وشروط المشاركة في البيع بالمزاد العلني.

ودعت الوكالة المواطنين المهتمين بهذا الأمر، الى التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الجهوية الجزائر غرب.