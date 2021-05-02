عدل تقدم إعذارا أولا لمؤسسة إنجاز الطرقات والشبكات المتعددة لمشروع 1100 مسكن بقالمة

وجهت عدل، إعذارا أولا لمؤسسةE.G.T.P.H MERAD MERAD المكلفة بإنجاز الطرقات والشبكات المتعددة لمشروع 1100 مسكن مع محلات تجارية في قالمة.

وجاء هذا الاعذار بناءا على عدة تقارير منها ما يخص الصفقة رقم 08/2019 المؤرخة بتاريخ 10/02/2019.

وتخص الأمر ببدء الاشغال رقم 01 المسجلة تحت رقم 18/2019.

بالإضافة للإعذارات المرسلة بالبريد تحت رقم450/م م 24.05 /عدل/2020 بتاريخ 20/10/2020 و258/م م/24.05/عدل/2021 بتاريخ 13/04/2021.

وكذا عدم احترام الالتزامات الخاصة بانتهاء الاشغال حسب الجدول الزمني المتفق عليه واستهلاك المهلة التعاقدية بنسبة 95 بالمئة.

بالإضافة إلى التوقف التام لأشغال الخزان المياه الثاني، ضعف وتيرة أشغال جدار السد وبطء إشغال محطة المحولات.

وعليه قررت عدل توجيه إعذار لشركة ذات المسؤولية المحدودة «E.G.T.P.H MERAD MERAD» .

ويلزمها احترام الالتزامات التعاقدية مع وكالة عدل، تعزيز ورشة البناء بالموارد البشرية والمادية، تسريع وتيرة الأشغال في مختلف الحصص.

بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال الطرقات و الشبكات المتعددة لـ 1100 مسكن .

وفي حالة عدم الامتثال للإعذار في اجل 08 أيام، سيتم اتخاذ التدابير القسرية اللازمة وفقا للأنظمة المعمول بها.