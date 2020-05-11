عدل: تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر

أعلن، اليوم الاثنين، فرع التسيير العقاري التابع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL، أصحاب سكنات عدل بأنه تم تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار و الأعباء، لمدة شهر آخر عن الموعد المقرر.

وأفادت الوكالة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن الهدف من هذا القرار للتقليص من عملية تنقل الأشخاص وكإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انتشار وباء كورونا.

كما يهدف القرار ايضا للحفاظ على صحة المنتسبين وقاطني سكناتها وتماشيا مع قرارات وتعليمات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطن والمجتمع من تفشي جائحة كورونا.

وأضاف البيان ولهذا مددت وكالة عدل آجال دفع الاشتراكات الشهرية تجنبا لأي احتكاك من شأنه نقل أو تناقل هذا الوباء .