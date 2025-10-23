عدل..تمديد آجال تسديد مستحقات الإيجار

أعلنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري جاست ايمو، اليوم الخميس، عن تمديد آجال تسديد مستحقات الإيجار الشهري الخاصة بشهر سبتمبر.

وأشارت عدل للتسيير العقاري، إلى أن كافة المستأجرين يمكنهم تسديد مستحقات الإيجار غلى غاية 28 أكتوبر.

وجاء في بيان المؤسسة “تعلم مؤسسة عدل للتسيير العقاري كافة المستأجرين أنه تم تمديد أجال تسديد مستحقات الإيجار الشهري”. “الخاصة بشهر سبتمبر 2025 إلى غاية 28 أكتوبر 2025”.

