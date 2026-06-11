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عدل تنشر بيان يهم المستفيدين

بقلم أسماء
عدل تنشر بيان يهم المستفيدين
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أعلن فرع عدل للتسيير العقاري عن صب فواتير الكراء الخاصة بشهر ماي 2026 الكترونيًا.

وجاء في منشور المؤسسة “يعلم فرع عدل للتسيير العقاري كافة المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، أنه تم صب فواتير الكراء الخاصة بشهر ماي 2026 الكترونيًا”. و”عليه يرجى من المعنيين الولوج إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للاطلاع على الفواتير و تسديدها على الرابط:

https://www.aadlgestimmo.dz/epayement/View/invoice.php

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رابط دائم : https://nhar.tv/UP9rF
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