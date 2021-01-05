عدل توجه إعذارا أولا لشركة إنجاز التهيئة الخارجية ببرج البحري

وجهت وكالة عدل، إعذارا أوّلا للشركة المكلّفة بدراسة أشغال التهيئة الخارجية لمشروع إنجاز 600 مسكن عدل ببرج البحري بالعاصمة.

وحسب بيان للوكالة، فقد جاء هذا الإعذار، بناء على مختلف محاضر معاينة الورشة، التي تؤكد التوقف التام للأشغال.

بالإضافة إلى عدم الإنتهاء من تنفيذ أشغال التهيئة الخارجية وكذا تقارير رئيس المشروع المرسلة في 24 ديسمبر 2020.

وطالبت الوكالة، شركة Sarl société général entreprise – SGE – بتنفيذ عدة تعليمات، في أجل أقصاه 4 أيام.

ومن بين هذه التعليمات، تدعيم الورشة بالامكانيات البشرية و المادية وتموين الورشة بمواد البناء.

بالإضافة إلى وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر المسجل في تقدم الأشغال وتسليم المشروع في أقرب الآجال.

وكذا إعادة السير بالأشغال حسب المعايير التقنية والفنية المتعامل بها.

وأكدت الوكالة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما فسخ الصفقة على عاتق شركة الإنجاز.

ويأتي ذلك، في حالة عدم التزامها بتنفيذ محتوى الإعذار.

كما تمهل عدل، شركة الإنجاز، مدة 4 أيام لتنفيذ لدعم الورشة.