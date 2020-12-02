عدل توجه إعذارا أوّلا لشركة إنجاز 400 مسكن بتينار في سطيف

وجّهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا أوّلا لشركة SARL ALTRACOM المكلّفة بدراسة وإنجاز 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار.

وحسب بيان وكالة عدل، فالشركة مكلّفة بدراسة وإنجاز 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بالقطب الحضري تينار، ببلدية أولاد صابر بسطيف.

وأعذرت الوكالة شركة ” ALTRACOM ،اليوم الأربعاء، بسب التّأخر المسجّل في الإنجاز، ووصول نسبة تقدم الأشغال 39.60 بالمائة.

وهذا مقارنة مع نسبة استهلاك الآجال التعاقدية التي وصلت 97.05 بالمائة ( 33 شهرا / 34 شهرا تعاقديا).

نظرا لضعف وتيرة الأشغال في الورشة و تسجيل عدة توقفات بها، إلى جانب العجز الذي يميز شركة الإنجاز.

وبموجب هذا الإعذار، طالبت الوكالة شركة “ALTRACOM”، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتسريع وتيرة الأشغال.

بالإضافة الى تدعيم ورشة البناء بالموارد البشرية و المادية والمعدات، وتوسيع نطاق التدخل.

وكذا وضع آليات التنظيم و التخطيط الملائمين من أجل تدارك التأخر المسجّل في تقدم الأشغال.

وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز مدّة ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعذار في الصحافة الوطنية، لأجل تنفيد مقتضياته.

على أن تتخذ الإجراءات القانونية، وفق التنظيم المعمول به في حال عدم إلتزامها بالتنفيذ.