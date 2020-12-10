عدل توجه إعذارا ثانيا لشركة إنجاز 400 مسكن بتينار في سطيف

وجّهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا ثانيا لشركة “SARL ALTRACOM” المكلّفة بدراسة وإنجاز 400 مسكن بتينار في سطيف.

وحسب بيان للوكالة، فقد تم إبلاغ الشركة بالإعذار الثاني، اليوم الخميس، بعد الاعذار الأوّل الموجّه لها عبر الصحافة الوطنية بتاريخ 22 نوفمبر 2020.

و لجأت الوكالة إلى توجيه الإعذار الثاني لذات الشركة، للأسباب التالية:

تقدم الأشغال بنسبة 39.60 بالمائة، مقارنة مع نسبة استهلاك أجل الإنجاز المقدر ب 97.05 بالمائة.

بالإضافة إلى التأخر المتاركم المسجّل على مستوى إنجاز الأشغال، والوتيرة الضعيفة جدا في إنجاز الأشغال داخل الورشة، والعجز الذي يميّز المقاولة.

و بموجب هذا الاعذار، طالب الوكالة شركة “ALTRACOM”، باتخاذ الاجراءات التالية، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

وتم مطالبة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة والضرورية من أجل الإسراع في وتيرة تقدم الأشغال موضوع الصفقة.

تزويد الورشة بالوسائل البشرية، المادية والعتاد وتوسيع نطاق التدخل.

وضع آليات التنظيم و التخطيط الملائمين من أجل استدراك التأخر المسجّل في تقدم الأشغال.

وتفيد الوكالة، أنه وفي حالة عدم استجابة شركة الإنجاز محلّ الإعذار، لمحتوى التعليمات المذكورة، ستقوم باتخاذ الإجراءات الرّدعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.