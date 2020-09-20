عدل توجه إعذارا ثانيا لمؤسسة إنجاز 2000 مسكن القنطرة بعنابة

وجهت وكالة عدل، إعذارا ثانيا للشركة الصينية “SARL CEDY”، المشرفة على أشغال إنجاز 2000 وحدة سكنية بالقنطرة، في عنابة.
وحسب بيان للوكالة، طالبت عدل الشركة الصينية، بضرورة القيام بالإلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وتعزيز ورشة البناء بالموارد المادّية والبشرية.
وكذا تسريع أعمال البناء وتهيئة جميع الوسائل، وفقا للبنود المنصوص عليها في الصفقة.
ووجه الإعذار الثاني لذات شركة الإنجاز، بعد عدم إلتزمها بتطبيق مقتضيات الإعذار الأوّل الموجّه لها، على أن تلجأ الوكالة الى اتخاذ التدابير القصرية اللاّزمة وفقا للتنظيم المعمول به في حال عدم التنفيذ.
ويأتي توجيه هذا الإعذار، تنفيذا للتعليمات التي أسداها المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، خلال وقوفه على مشاريع عدل بولاية عنابة، يضيف البيان.
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