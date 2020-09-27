عدل توجه إعذارا لشركة إنجاز مشروع 1462 مسكن بعين المالحة في العاصمة

وجهت وكالة عدل، اعذارا أوّلا لشركة “MAKSEM YAPI/TURQUE “، المكلّفة بإنجاز مشروع 1462 مسكنا بعين المالحة في العاصمة.

وحسب بيان للوكالة، وجهت عدل هذا الإعذار للشركة التركية، اليوم الأحد، بعد تسجيلها إهمال الورشة، و عدم انطلاق أشغال هياكل الدّولة الثانوية في كل من التجزئة 05-04 و07.

بالإضافة إلى غياب الوسائل البشرية والمادية على مستوى الورشة.

و بموجب هذا الإعذار، طالبت الوكالة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة والضرورية من أجل إعادة الإنطلاق الفعلي في الأشغال بالورشة.

وكذا تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وتموينها وفقا لمخطط تنفيد الأشغال.

كما حثت عدل الشركة، على وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين، من أجل تصحيح الوضعية المسجّلة وتدارك التأخر في تقدم الأشغال.

وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز، 72 ساعة ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحافة الوطنية.

ويأتي ذلك، على أن تلجأ الوكالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة، في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ مقتضيات الاعذار، يضيف البيان.