عدل توجه إعذارا لشركة إنجاز 200 مسكن بسيدي خويلد في ورقلة

وجّهت وكالة عدل، اليوم الأحد، إعذارا أوّلا لشركة الإخوة قواميد، المكلّفة بإنجاز 200 وحدة سكنية فردية بصيغة البيع الإيجار، ببلدية سيدي خويلد في ورقلة.

وحسب بيان للوكالة، وجه هذا الإعذار إلى شركة الإخوة قواميد، بسبب التأخر المسجّل في تقدم الأشغال بالمشروع، وعدم تنفيذها مضمون الإعذار الكتابي المرسل إليها.

بالإضافة إلى عدم احترامها البنود التعاقدية المتعلقة بالفوترة الشهرية.

كما لجأت الوكالة الى إعذار الشركة، بناء على تقارير كل من مدير المشاريع ومكتب الدراسات المكلف بمراقبة ومتابعة أشغال المشروع، وعدم احترامها التعليمات والتوصيات التي وجهتها لها الوكالة خلال عدة اجتماعات.

وأمهلت الوكالة بموجب هذا الاعذار، شركة الإنجاز 8 أيام ابتداء من تاريخ صدوره في الصحافة الوطنية، لأجل توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللاّزمة بهدف استدراك التأخر المسجّل في المشروع، و إعداد الفوترة الشهرية للأشغال.

وتحتفظ الوكالة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم تنفيد شركة الإخوة قواميد مقتضيات الاعذار، يضيف البيان.