عدل توجه إعذارا للشركة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية لألفي مسكن بسيدي سرحان البليدة

وجّهت عدل، إعذارا أوّلا للشركة المكلّفة بأشغال التهيئة الخارجية لمشروع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، بموقع سيدي سرحان، البليدة.

وطالبت الوكالة اليوم الأربعاء، ذات الشركة بموجب هذا الإعذار، تقديم عرض عن وضعية الأشغال رقم 1 في أقرب الآجال الممكنة.

كما طالبت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من الشركة تدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادّية المعلن عنها أثناء المناقصة.

وشددت على إعطاء ديناميكية جديدة للموقع واتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة لتنصيب ورشات الأشغال (VRD ) بكل تجزئة لاستدراك التأخر المسجّل.

وأمهلت وكالة عدل، شركة الإنجاز ثمانية أيام، لتنفيذ مقتضيات الإعذار، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في حالة عدم التزامها.

للتذكير، شدد المدير العام المساعد لوكالة عدل، على ضرورة التسريع في وتيرة أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة.

ودعا المدير العام المساعد لـ”عدل” إلى التنسيق بين مدراء المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.