عدل توجه إعذارا للشركة “BUCG” المكلفة بإنجاز 3000 مسكن بالبليدة

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، إعذارا اولا لشركة “BUCG” المكلفة بدراسة وإنجاز 3000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات طابع تجاري ومهني وحجابة بدون أشغال شبكة الطرق بموقع محبوس بلدية بوعرفة بالبليدة.

وجاء الإعذار بناءً على عدة تقارير منها ما يخص الأمر بالخدمة رقم 01 بتاريخ 01/02/2018 المتعلق ببداية الأشغال. ومحضر المعاينة المحرر من قبل مديرية المشاريع بتاريخ 02/10/ 2021الذي يؤكد عدم احترام الشركة التزاماتها في الصفقة والعجز في الموارد البشرية والمادية ومواد البناء والتماطل الواضح. إضافة إلى عدم احترام مخطط الانجاز المتفق عليه بالإضافة الى انقضاء 70 بالمئة من مدة الانجاز والتأخر في وتيرة الاشغال بالنسبة لمخطط الانجاز”7 بالمائة”.

وأفاد بيان لوكالة “عدل”، أنه يستلزم على شركة “BUCG” تنصيب فرق عمل متتالية في الورشة، وتنظيم العمل الدائم. وتعزيز الموقع بالإمكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة بمواد البناء، كما يتوجل على الشركة ضمان توريد “كوفارج” النفق والرافعات وفقًا لشروط المشروع.

وأضاف البيان، أنه في حالة عدم امتثال الشركة لتعليمات لهذا الاعذار في أجل أقصاه 3 ايام. فإن وكالة “عدل” ستتخد جميع الاجراءات القسرية و ذلك طبقا للنظام المعمول به.

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