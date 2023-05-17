عدل توجه إعذارا لمؤسسة الإنجاز بلحاج

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، إعذار ثاني لشركة “SNC SOTRABAP BELHADJ ET CIE” الكائن مقرها ببرج بوعريريج.

وكُلفت المؤسسة المعنية، بمشروع إنجاز 500 مسكن بيع بالإيجار بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات طابع تجاري وخدماتي وحجابة ومساكن للبوابين وأشغال التهيئة وشبكة الطرقات بمخطط شغل الأراضي رقم 13 ببلدية قرارم قوقة ولاية ميلة.

وحسب بيان للوكالة، جاء هذا القرار، بعد الزيارة الميدانية التي قام بها المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل للموقع. وتسجيل تأخر وتقاعس وتماطل في الأشغال. وإبداء عدم رضاه لوتيرة التي تسير بها وعدم إلتزام المؤسسة القائمة على المشروع بالمعايير الجودة والنوعية.

ومن جهته، وجه هذا الإعذار نظرا للعديد من المحاضر المحررة في الورشة. والمطلوب من خلالها تدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية، وتحسين جودة الأشغال.

وكذا نظرا لمختلف التعهدات الغير الملتزم بها من طرف المؤسسة خاصة التعهد بتسليم 270/500 مسكن بموقع مخطط شغل الأراضي رقم 13 ببلدية القرارم قوقة والمتعلقة بالمجمع رقم 2 ورقم 03.

كما جاء هذا الإعذار كذلك نظرا للتأخر الفادح والمسجل في بداية شهر ماي 2023 المتمثل في إنجاز 500 مسكن البيع بالإيجار. بمخطط شغل الأراضي رقم 13 ببلدية القرارم قوقة ولاية ميلة مقارنة بإستهلاك الآجال التعاقدية.

وكذا التأخر الفادح والمسجل في بداية شهر ماي 2023 لإنجاز أشغال الجزء الخاص بربط المشروع بالطرق. ومختلف الشبكات الثلاثية خاصة أشغال الصرف الصحي وجدران الداعم.

وعدم إحترام المقاولة للبنود التعاقدية الخاصة بالمادة 19 من الصفقة وعدم إمتثال المقاولة لمختلف ملاحظات وتوصيات صاحب المشروع ومكتب الدراسات المكلفة بمراقبة الأشغال .

كما وجهت عدل الإعذار الثاني للشركة بسبب إنخفاض وتيرة تقدم الأشغال. والنقص في الموارد البشرية والمادية والتموين بمختلف مواد البناء.

وعليه فإنه تقرر توجيه إعذار أول لشركة “SNC SOTRABAP BELHADJ ET CIE” ويلزمها بتدعيم وتزويد الورشة بالموارد البشرية والمادية اللازمة من أجل لا يتجاوز اثنا وسبعون ساعة.

وإتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة تقدم الأشغال المتضمنة في الصفقة الخاصة بالسكنات الخاصة بإنجاز 270/500 مسكن. مع تطبيق نظام المناوبة 8*3 في الورشة من أجل التقيد بالأهداف المتفق عليها.

وكذا تعديل أليات التنظيم والتخطيط الورشة من أجل تصحيح النقائص المسجلة في تقدم الاشغال الأشغال للجزء الخاص بالسكنات. وتدعيم الورشة بمعدات البناء الخاصة بأشغال البناء الثانوية.

وفي حالة عدم إمتثال الشركة لتعليمات هذا الإعذار في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ أول نشر في الجريدة الوطنية، فإن عدل مضطرة لإتخاذ جميع الإجراءات القسرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.