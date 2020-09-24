“عدل” توجه إعذار ثاني لشركة إنجاز الـ VRD لمشروع 2500 وحدة ذراع الريش في عنابة

وجهت وكالة عدل، إعذارا ثانيا للشركة المشرفة على أشغال انجاز الطرقات والشبكات المتعددة 2500 وحدة سكنية، بذراع الريش، في عنابة.

وأعذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، شركة البناء والعمران للشرق، بضرورة القيام بالإلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وتعزيز ورشة البناء بالموارد المادية والبشرية وكذا تسريع وتيرة الأشغال، الانتهاء من أشغال الطرقات والشبكات المتعددة على مستوى 1026 وحدة سكنية

ووجه هذا الاعذار الثاني بسبب عدم إلتزام شركة البناء والعمران للشرق، وعدم استجابتها الاعتبار الإعذار الموجه لها بتاريخ 19/12/2016 .

ونظرا للتماطل الواضح من طرف الشركة وعدم احترامها للتعهدات بإنتهاء الأشغال حسب الجدول الزمني المتفق عليه وانتهاء الآجال التعاقدية.

وأمهلت الوكالة في الإعذار الصادر اليوم ذات شركة ثمانية أيام لأجل تنفيذ مقتضياته.

و تعلم الوكالة أنه في حالة عدم إلتزامها، سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها.

ويعتبر هذا الإعذار تنفيذا للتعليمات التي اسداها المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خلال وقوفه على مشاريع عدل بالوكالة الجهوية عنابة.