“عدل” توجه إعذار لشركة إنجاز 1000 وحدة سكنية الكاليتوسة برحال عنابة

وجهت وكالة عدل، إعذارا للشركة الصينية ” SARL CEDY”، المشرفة على أشغال انجاز 1000 وحدة سكنية، بالكاليتوسة، برحال في عنابة.

حيث أعذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، الشركة الصينية SARL CEDY بضرورة القيام بالإلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وتعزيز ورشة البناء بالموارد المادية والبشرية وكذا تسريع أعمال البناء وتهيئة جميع الوسائل وفقا للصفقة المنصوص عليها .

ووجه هذا الاعذار الأول بسبب عدم إلتزام الشركة الصينية SARL CEDY بالشروط التعاقدية للورشة، وعدم استجابتها للإرساليات التي تم ارسالها بتاريخ 10/10/ 2019 و 08 / 12 / 2019 والتي تنص على الإلتزام بالاتفاقيات المنعقدة بين الشركة والوكالة و بسبب التأخر الكبير في تنفيذ الاتفاقيات وفق الجدول الزمني الذي وضعته الشركة .

وأمهلت الوكالة في الإعذار الصادر أمس, ذات شركة ثمانية أيام لأجل تنفيذ مقتضياته.

وقالت الوكالة أنه في حالة عدم إلتزامها، سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها .

ويعتبر هذا الإعذار تنفيذا للتعليمات التي اسداها المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خلال وقوفه على مشاريع عدل بالوكالة الجهوية عنابة ، والتي تدفع لتحريك وتيرة الأشغال.