عدل.. توريث السكنات ممنوع

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن ملفات مكتتبي عدل المتوفين لا يتم توريثها. كما أوضح بلعريبي، أن الأمر يخص المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول من السكنات.

وتطرق وزير السكن، إلى أصحاب الملفات الناقصة والطعون، حيث قال أنه تم فتح منصة الكترونية خاصة بمكتتبي عدل. أين تسمح بتسجيل معلوماتهم من أجل التكفل بانشغالاتهم عن بعد. وهذا بإرسال رسالة نصية إليهم، سواء بالقبول أو اتمام الملف أو الرفض.

كما جاء تصريح وزير السكن، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الأسئلة على الوزراء.

وكان قد كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن كل السكنات التي سيتم توزيعها، تم تفتيشها من قبل لجان عبر المستوى الوطني وهي سكنات لائقة.

وأضاف وزير السكن في تصريح للتلفزيون العمومي، أن كافة البرامج التي سيتم توزيعها بداية من اليوم عبر كل ولايات الوطن، تم التأكد أنها سكنات لائقة لا يوجد خلل أم أمور لا ترضي المواطنين وذلك من خلال لجان تفتيش كانت تفتش السكنات والمواقع السكنية عبر الوطن.

وأشار وزير السكن طارق بلعريبي، أنه سيتم اليوم القيام بخرجة ميدانية بالعاصمة من أجل توزيع السكنات رفقة الوالي، حيث سيتم الشروع من مشروع 780 وحدة سكنية ” LSP” بالدار البيضاء. بالإضافة كذلك إلى 1200 سكن في بلدية السويدانية.

وأضاف وزير السكن في ذات السياق، أن عمليات توزيع السكنات تمت بالتنسيق مع السادة الولاة والقطاعات المعنية. وعلى رأسها قطاع الداخلية وكذا الطاقة من خلال الربط بالكهرباء.