عدل.. توزيع أزيد من 42 ألف وحدة سكنية منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى

كشفت وكالة عدل، إن عدد السكنات المعلن عن توزيعها منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى، قد بلغ 42225 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار.

ويأتي ذلك، في إطار تسليم ما يزيد عن 58 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار، بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب.

وتتواصل عملية توزيع السكنات المتبقية في مختلف ولايات الوطن.

وتم تسليم أمس السبت 6226 وحدة سكنية بولاية قسنطينة، لتكون وكالة عدل، قد أنهت برنامجها بولاية قسنطينة.