عدل تُتابع أشغال السكنات تحسبا لعمليات التوزيع المرتقبة في 2021

ترأس المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بوكالة عدل، عبد الحميد بورومة، إجتماعا خصص لمتابعة تقدم الأشغال بكل المشاريع.

وجاء هذا الإجتماع، تحسبا لعمليات التوزيع المرتقبة خلال سنة 2021.

وحسب بيان للوكالة، فقد حضر الإجتماع، المدراء المركزيين والمفتشيين العامين.

بالإضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة عدل، الجزائر غرب والجزائر شرق وسطيف وعنابة، وورقلة ، ووهران، وتيارت، وقسنطينة.

وبعد إستماعه لعرض شامل قدمه المدراء الجهووين لوكالة عدل، دعا بورومة إلى ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال.

ويتعلق الأمر، بأشغال التهيئة الأولية والثانوية، وأشغال شبكة الغاز والكهرباء والماء وقنوات الصرف الصحي.

كما دعا ذات المسؤول، إلى ضرورة التنسيق مع سونلغاز ومديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء لمسايرة تقدم الأشغال بنفس الوتيرة.

وحث المدير العام المساعد، على ضرورة تسريع وتيرة أشغال خزانات المياه وتركيب المصاعد الكهربائية في السكنات الجاهزة ومعاينتها قبل استلامها.

كما دعا إلى المعاينة الدورية للورشات ومراقبة جودة ونوعية السكنات.

ومن جهة أخرى، دعا بورومة، إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي قدمها وزير السكن والمدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة.

هذا وتأتي هذه اللقاءات الدورية التي تعقدها عدل، لتفادي العراقيل التي قد تعترض تقدم الأشغال بمختلف الورشات التابعة لها بمختلف ولايات الوطن.