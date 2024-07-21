عدل تُطلق عملية ضخمة لبيع المحلات

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، عن بيع بالمزاد العلني لمئات المحلات بعدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للوكالة، تم عرض بيع محلين ذوا استعمال تجاري بحي5000/1137 مسكن عدل حي 19 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.

وكذا عرض بيع 120 محلا ذو استعمال تجاري بحي 1200 مسكن عدل حي18 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.

و120 محلا ذو إستعمال تجاري وخدماتي (88 تجاري+32خدماتي)، بحي1500/1150 مسكن عدل سيدي حماد مفتاح بولاية البليدة.

وكذا 811 محل ذو استعمال تجاري بحي 5000 مسكن عدل سيدي سرحان بولاية البليدة.

وبولاية عين الدفلى، تم عرض 76 محلاً ذو استعمال تجاري للبيع بحي 500 مسكن عدل جندل. و103 محلات ذات استعمال تجاري خدماتي (76 تجاري+27 خدماتي) بحي1000 مسكن عدل. و20 محل ذو إستعمال تجاري بحي1250 مسكن عدل خميس مليانة.

كما تم عرض بيع 115 محلا ذو استعمال تجاري بحي700+500 مسكن عدل سيدي عمار بولاية المدية.

و40 محل ذو استعمال تجاري وخدماتي (19تجاري+21خدماتي) بحي1300 مسكن عدل عين الجردة بولاية المدية.

ودعت الوكالة، المهتمين، للإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php