عدل تُطلق عملية كبيرة لبيع المحلات التجارية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لمئات المحلات ذات الاستعمال التجاري، بعدة مواقع سكنية تابعة لها.

وحسب بيان للوكالة، تم عرض للبيع، 102 محل ذا استعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 2000 مسكن عدل مقطع خيرة موقع 01، بولاية الجزائر.

كما تم عرض 87 محلا ذا استعمال تجاري و32 خدماتي، للبيع، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 1150/1500 مسكن سيدي حماد مفتاح بولاية البليدة.

وتم عرض 46 محلا ذا استعمال تجاري، للبيع، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 3000/1675 مسكن حي “F”، موقع “02”، بولاية البليدة.

فيما تم عرض للبيع، محل ذا استعمال تجاري، منجز في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 3960/10000 مسكن قطعة “B” بسيدي عبد الله، بولاية الجزائر.

وتم عرض 97 محلا ذا استعمال تجاري و19 خدماتي للبيع، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 3000 مسكن “حي 23″، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بولاية الجزائر.