عدل تُطلق عملية واسعة لبيع المحلات بالعاصمة وبومرداس

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لعدة محلات تجارية في العاصمة وبومرداس.

وحسب بيان للوكالة، تم طرح 134 محلا ذا استعمال تجاري، للبيع بالمزاد العلني. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 1327 مسكن “البيع بالإيجار” في خروبة ببومرداس.

كما أعلنت الوكالة، عن البيع بالمزاد العلني لـ 20 محلا ذا استعمال تجاري و14 ذا استعمال خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 300 مسكن “البيع بالإيجار” ببلوطة في العاصمة.