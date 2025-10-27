إعــــلانات
أخبار الجزائر

عدل تُعاين أضرار التقلبات الجوية بغليزان

بقلم نادية بن طاهر
عدل تُعاين أضرار التقلبات الجوية بغليزان
  • 197
  • 0

تدخلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، على مستوى موقع 1007 مسكن صيغة البيع بالإيجار ببلدية واد الرهيو في غليزان، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية، للوقوف على حجم الأضرار.

وحسب بيان للوكالة، تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية ctc. وتقنيين من مصلحة مديرية السكن ووكالة عدل لمعاينة الأضرار. وخلصت اللجنة أنها لا تشكل خطر على العمارات.

هذا وتم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لإزالة مخلّفات الأمطار ومعالجة الأضرار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/RiOa1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer