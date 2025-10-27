عدل تُعاين أضرار التقلبات الجوية بغليزان

تدخلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، على مستوى موقع 1007 مسكن صيغة البيع بالإيجار ببلدية واد الرهيو في غليزان، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية، للوقوف على حجم الأضرار.

وحسب بيان للوكالة، تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية ctc. وتقنيين من مصلحة مديرية السكن ووكالة عدل لمعاينة الأضرار. وخلصت اللجنة أنها لا تشكل خطر على العمارات.

هذا وتم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لإزالة مخلّفات الأمطار ومعالجة الأضرار.