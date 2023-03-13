عدل تُعلن بيع 72 محلا تجاريا في تلمسان

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عرض 72 محلا ذا استعمال تجاري للبيع بالتراضي، بموقع 300 مسكن عدل بأولاد ميمون في تلمسان.

وحسب بيان للوكالة، تؤكد عدل أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالتراضي الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر يوم 13 مارس 2023 بجريدة “الجمهورية”.

واشار البيان، إلى أنه وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه البيعة. تقديم طلب خطي على مستوى وكالة المشاريع عدل تلمسان المتواجدة بحي 52 مسكن عمارة 03 المنصورة تلمسان.

كما يجب أن يكون الطلب الخطي واضح ويحمل رقم المحل ومساحته. إضافة إلى السعر ويحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمعني.