عدل تُعلن عن بداية بيع محلات حي 800 مسكن بالخنق في الأغواط

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عن بيع بالمزاد العلني لـ17 محلا ذو طابع تجاري ومهني، بحي 800 مسكن عدل POS 18 ببلدية الخنق في الأغواط.

وأفادت الوكالة في بيان لها، أنه بإمكان المواطنين الرّاغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة، التقرب إلى مصالحها بمديرية المشاريع لولاية الأغواط، حيث بإمكانهم سحب دفتر الشروط.

وحددت الوكالة آخر أجل لسحب دفتر الشروط، بواحد وعشرين يوما ابتداء من تاريخ أوّل صدور للإعلان عن البيع في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

هذا وتنظم عملية فتح الأظرفة، في جلسة علنية في اليوم الواحد والعشرين، ابتداء من تاريخ أوّل صدور للإعلان عن البيع في الصحافة الوطنية، بمقر مديرية المشاريع لولاية الأغواط.