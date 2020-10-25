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عدل تُعلن عن بيع 110 محلا بحي 1700 مسكن في تيبازة

أخبار الجزائر
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عدل تُعلن عن بيع 110 محلا بحي 1700 مسكن في تيبازة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وكالة عدل، عن بيع علني بالمزايدة و بالتعهدات المختومة، لـ110 محلا ذات طابع تجاري وخدماتي بحي 1700 مسكن ببلدية تيبازة.

وحسب بيان للوكالة، اليوم الأحد، بإمكان المواطنين الرّاغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة، التقرب إلى مصالحها بالمديرية الجهوية الجزائر غرب.

وحدّد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ أول صدور للإعلان في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

وأضاف البيان، إن عملية فتح الأظرفة، ستتم في جلسة علنية في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00، بمقر المديرية الجهوية للوكالة الجزائر العاصمة غرب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=909697

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