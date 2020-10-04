عدل تُعلن عن بيع 146 محلا بحي 5000 مسكن بالمدينة الجديدة بوينان

تعلم وكالة عدل، المواطنين المهتمّين بشراء محلاّت بحي 5000 وحدة سكنية قطعة “أ” بالمدينة الجديدة بوينان في البليدة، عن بيع بالمزاد العلني لـ146 محلا.

وحسب بيان للوكالة، المحلات ذات استعمال تجاري “عبر محلات منفردة” وخدماتي.

وتفيد الوكالة، أن آخر أجل لسحب دفتر الشروط، حدّد بـ15 يوما ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية.

ليكون آخر أجل لإيداع العروض في اليوم الخامس عشر، بالمديرية الجهوية الجزائر غرب المتواجدة بحي 540 مسكن براكني “عمارة د” بالبليدة.

وأضاف البيان، إنه سيتم فتح العروض في جلسة علنية، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00 زوالا بمقر الوكالة الجهوية الجزائر غرب.